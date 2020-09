La Juventus resta molto interessata a Emerson Palmieri. L'arrivo dal Chelsea del nazionale italiano può diventare una idea solo in caso di addio di Mattia De Sciglio. ​Staremo a vedere anche cosa succederà questa sera in Roma-Juve se Pirlo dovesse confermare la scelta di Frabotta, a quel punto le sirene dell'addio del terzino ex Milan potrebbero farsi più pressanti. Un addio, quello di De Sciglio, che libererebbe Paratici da ogni remora: il colpo a quel punto sarebbe Emerson Palmieri.