Buone notizie dalla Continassa, in vista della sfida di venerdì tra. Quest'oggi, infatti, Massimilianoha ritrovato in gruppo Adrien, che tra lunedì e martedì era stato a costretto a lavorare a parte per via del pestone al piede subìto nel corso del match contro il Napoli. Il centrocampista francese è pienamente recuperato, per grande sollievo del tecnico livornese che non vorrebbe mai privarsi di lui e lo considera imprescindibile per la sua squadra. Con tutta probabilità, quindi, saranno affidate ancora a lui le chiavi della mediana bianconera, come in pressochè tutte le occasioni in questa prima parte di stagione.- In questi giorni, intanto, di Adrien si sta parlando molto anche in chiave mercato. Il tema è sempre lo stesso, quel possibiledi contratto per cui a inizio settimana sono state smentite le voci relative a un accordo già trovato con la Juve. "Non ha preso alcuna decisione sul suo futuro, è concentrato esclusivamente sul campo e al momento non ci sono discussioni con nessun club" ha assicurato, la madre-agente del classe 1995. E tutto fa pensare che sia davvero così, perché ragionevolmente, prima di prendere qualsiasi decisione, Rabiot vorrà capire che cosa questa stagione lascerà in dote a lui e alla Juve, nonchè verificare la posizione di Massimiliano Allegri, colui che ha avuto il merito di valorizzarlo al meglio, trasformandolo in un pilastro della squadra, e poi di convincerlo a prolungare almeno di un anno la sua permanenza a Torino. Ci sarà tempo per rifletterci e discuterne, dunque, al momento ad avere la priorità è davvero il campo. A partire da Marassi, dove il Duca sarà di nuovo protagonista per provare a trascinare ancora la Juve nell'ennesimo capitolo del duello a distanza contro l'Inter.