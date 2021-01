1









Adesso gode l'Atalanta. Cristian Romero è stato prelevato dalla Juve e i Percassi hanno dovuto versare solo due milioni di euro per averlo a Bergamo in prestito biennale. E il centrale ha risposto alla grande, anche per questo l'entourage nerazzurro sta già pensando seriamente di esercitare il diritto di riscatto, fissato per una cifra irrisoria: 16 milioni da versare ai bianconeri entro il 30 giugno 2022. Una cifra bassa considerate le prestazioni del centrale sudamericano appena ventiduenne: per questo, se la banda di Gasperini dovesse di nuovo finire il campionato tra le prime quattro in classifica e accedere alla Champions 2021/2022, verranno aggiunti 2 milioni di bonus da versare alle casse di Torino.