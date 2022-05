Come racconta Tuttosport, la Juve continua a seguire Gabriel dos Santos Magalhaes. Che a Londra "svolge meravigliosamente il proprio lavoro di difensore nel cuore della retroguardia del tecnico Arteta", che lotta per un posto in Champions. Il brasiliano si sta specializzando nell’evitare i gol e nel segnarli: 4 in 37 partite non sono un bottino malvagio, anzi. Quella dei Gunners è una bottega cara, però secondo fonti inglesi l’Arsenal sta maturando l’idea di cedere il giocatore.