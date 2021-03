Buone notizie per il recupero di Juan Cuadrado. Stando a quanto riporta Calcioemercato.com, l’esterno colombiano è ad un passo dal rientro in gruppo, probabilmente già contro la Lazio potrà essere a disposizione. Infatti, Cuadrado era già tornare a correre sul campo lo scorso fine settimana, il suo rientro in gruppo procede gradualmente e scalpita per giocare uno spezzone di gara per ritornare dal primo minuto nella sfida di Champions League contro il Porto.