Ad aprile, di fatto, tra i compagni di reparto, in campionato ha segnato solo lui (escludendo il gol di Arekcontro il Bologna risalente a domenica sera). Riaverlo a disposizione, quindi, non può che essere una buona notizia in questo momento. Stando a quanto trapelato dalla Continassa, Moiseè pronto a tornare in panchina con la, dopo il problema al flessore che lo ha costretto ai box ormai quasi tre settimane fa, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, privando Massimilianodi un elemento importante in una fase di stagione in cui l'attacco è apparso più sterile che mai.- Il classe 2000 va quindi verso la convocazione già per il match casalingo di domani contro il. Difficile, probabilmente, che possa partire dal primo minuto, con Dusanal momento favorito sullo stesso Milik per affiancare Angel. Con un piazzamento Champions ancora da consolidare e una doppia semifinale di Europa League da disputare, comunque, Kean potrebbe rivelarsi un'arma in più per il tecnico bianconero. E tutto andrebbe a suo vantaggio, considerando che il suo destino è ancora tutto da scrivere, in chiave mercato. Un buon finale di stagione, in questo senso, potrebbe essere determinante.