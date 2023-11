Buone notizie dalla Continassa, a tre giorni da. Weston, che aveva lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale USA per una tendinopatia aggravata del ginocchio sinistro, è infatti tornato a lavorare regolarmente in gruppo agli ordini di Massimiliano, tra l'altro con la "contagiosa" energia di sempre ( QUI IL VIDEO del suo arrivo al JTC ). Lo aveva già fatto ieri, invece, Fabio, alle prese nei giorni scorsi con una lombalgia che ora sembra essere del tutto smaltita. Entrambi i centrocampisti, dunque, saranno a disposizione per il Derby d'Italia di domenica sera.- Restano in dubbio, invece, Manuel, che oggi si sono allenati ancora a parte. La decisione sul classe 1998 verrà presa con tutta probabilità solo all'ultimo, in base all'evoluzione del dolore alla costola fratturata; per lui, come noto, si stava anche pensando a un corpetto speciale anti trauma, che però potrebbe non bastare. Per quanto riguarda il brasiliano, invece, non è escluso che possa tornare in campo solo a inizio dicembre, per la sfida contro il Monza o per quella successiva con il Napoli.