Ritorno all'allenamento, ritorno in campo per preparare la finale di Coppa Italia. La Juventus è rientrata in nottata dopo il ko di Genova e ha subito ripreso il lavoro alla Continassa in vista di mercoledì sera, quando andrà all in per un trofeo, l'unico della stagione, che sarebbe l'undicesima con almeno un titolo. Allegri fa la conta dei presenti e cerca buone notizie dall'infermeria, che sembrano arrivare. Come scrive Tuttosport, recupererà qualche elemento prezioso e qualche altra la ritroverà un po’ più fresca e riposata: Matthijs De Ligt e Danilo sono due di questi, tenuti a riposo dopo le tante partite, e pronti a rientrare, ma non sono i soli. CHI TORNA - Come si legge, in vista dell'Inter è fondamentale il recupero di Manuel Locatelli: sarà convocabile, anche se i minuti a disposizione nelle gambe non sono moltissimi, qui la gestione spetterà ad Allegri, che lo avrà come jolly. Tornerà anche Pellegrini, dopo i problemi alla caviglia e il duro colpo subito in allenamento, mentre non ci sarà Weston McKennie, che però ha messo nel mirino la Lazio.