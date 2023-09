Dalla semestrale di Exor emerge che la Juventus registrerà un bilancio per la stagione 2022/2023 in perdita di circa 110 milioni, il sesto consecutivo in rosso. Come riferisceperò, il club bianconero può vantare un aumento del fatturato, che passerà da 443 milioni del 2021/22 a circa 500 milioni.