#Pogba in campo, prima parte di riscaldamento da solo pic.twitter.com/3ccvVB4bpL — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 15, 2023

Splende il sole sulla Continassa, quasi a voler annunciare buone nuove in casa. Alla vigilia della partita contro il, la squadra è scesa in campo per l’allenamento di rifinitura. Ad anticipare l’uscita dagli spogliatoi dei compagni, Paulche ha cominciato la sessione con una corsa di riscaldamento in solitaria, come si può vedere nel video girato dal nostro inviato.Poco più tardi,ha partecipato prima al riscaldamento collettivo e poi al torello con il resto del gruppo. Risate, battute e corse, il francese é stato protagonista dell'allenamento mattutino.Il centrocampista francese non sarà convocato per la partita di domani. La sua presenza all'allenamento odierno, però, é un segnale sulla ripresa dopo il problema ai flessori avvertito. Il suo ritorno, di nuovo, sembra più vicino.