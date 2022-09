Dal tapis roulant al campo il passo è breve, o quasi, ma non banale. Ottime notizie per ladal Training Center della Continassa dove, tra pochi minuti, i bianconeri scenderanno in campo per la rifinitura di preparazione della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain.Prima che la squadra scenda in campo, infatti, a calcare il terreno dei campi d'allenamento si rivede. Un segnale importante che presuppone il fatto che il percorso di recupero dopo l'infortunio al menisco stia procedendo spedito.