Si è da poco conclusa la sessione di allenamento al JTC della Continassa agli ordini di Massimiliano. Buone notizie verso l'Inter: Federicoe anche Weston, quest ultimo in mattinata aveva svolto controlli al JMedical, si sono allenati interamente con il gruppo squadra, quindi filtra ottimismo verso la gara contro i nerazzurri. Adrienancora alle prese con il risentimento muscolare al polpaccio farà rientro ad allenarsi con il gruppo squadra a partire da giovedì, non da escludere la sua presenza contro i nerazzurri. Non si è allenato agli ordini di Allegri Timothya causa di un leggero attacco influenzale.