Massimilianosorride e dalla Continassa arrivano ottime notizie. Dopo due settimane, infatti, Federicosi é allenato con il resto del gruppo. Sembra alle spalle, dunque, il fastidio muscolare alla coscia che l'ha tenuto fuori contro il Torino e, poi, dagli impegni con la Nazionale.Chiesa é tornato ad allenarsi in gruppo, dopo due settimane di lavoro a parte e a due giorni dalla sfida contro il Milan. Difficile, quindi, darlo per partente dal primo minuto. Ma, in ogni caso, resta un'arma da poter utilizzare nella ripresa. E che arma...