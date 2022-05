Ne è passato di tempo da quel 9 gennaio, dall'infortunio contro lae poi la diagnosi: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, e poi l'operazione in Austria. Adesso, però, Federicotorna a correre, sul campo del Training Center della Continassa, come da lui stesso documentato sui social. Corre, in direzione della prossima stagione quando, con i tempi prestabiliti dal percorso di riabilitazione, potrà tornare finalmente in gruppo e dare allaquella spinta che, nella seconda parte della stagione appena terminata, tanto è mancata.