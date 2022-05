Poco alla volta, si sta svuotando l'infermeria della Juve. Come raccolto dal nostro inviato alla Continassa Cristiano Corbo, questa mattina all'allenamento in vista della sfida contro il Genoa si sono rivisti tutti, più o meno in ordine cronologico, i vari rientranti (a parte naturalmente Federico Chiesa e Kaio Jorge). Sono scesi in campo subito Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, per un lavoro prettamente atletico; poi Manuel Locatelli, che è sembrato in pieno recupero: pallone, corsa e scatti, tutto secondo copione. Nel finale, ecco anche Weston McKennie: per lui corsa con un preparatore specifico.