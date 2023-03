Dopo l'allenamento di ieri a porte aperte, la Juve ha proseguito la preparazione in vista dell'impegno contro la Roma domenica sera. Oltre a Fabio Miretti, che ormai è a completa disposizione, anche Paul Pogba ha svolto l'intera seduta di allenamento con il gruppo. Il francese, nella giornata di ieri aveva lavorato in palestra come da programma. Nessuno stop, Allegri avrà a disposizione l'intera rosa ad eccezione di Milik e Kaio Jorge.