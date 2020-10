Buone notizie per la Juventus, meno per il Barcellona. Nella sfida di Champions tra le due squadre non ci sarà il portiere dei blaugrana, il tedesco Ter Stegen. La prognosi per il giocatore del Barça è infatti di ulteriori tre settimane, poi potrà tornare ad allenarsi in gruppo e provare a ritrovare il posto da titolare in questo momento occupato dall'ex bianconero Neto. Proprio Neto, che lasciò la Juventus sbattendo la porta e lamentando lo scarso utilizzo e la preferenza di Allegri nei confronti di Buffon, sarà dunque chiamato ad affrontare Dybala e compagni. Pirlo spera che ci possa essere inoltre Cristiano Ronaldo.