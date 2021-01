Domenica sera ci sarà Inter-Juventus e Andrea Pirlo spera ogni giorno di avere buone notizie dall'infermeria e dai tamponi per sapere chi potrà riavere a disposizioni per il derby d'Italia. Gli assenti contro il Genoa erano 6, ma oggi si sono ridotti a 4: filtra dalla Continassa la notizia che Weston McKennie e Federico Chiesa si sono ripresi dagli acciacchi rimediati nell'ultima gara di campionato contro il Sassuolo, quindi saranno arruolabili per San Siro. Per quanto riguarda gli altri giocatori ancora ai box, Paulo Dybala di sicuro sta fuori tutto gennaio, mentre per i tre giocatori contagiati dal coronavirus, ossia Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs De Ligt, ci sono ancora due giorni di tamponi per sperare in un ritorno a disposizione.

IN QUESTO ORDINE - Chiaramente più datata è la positività, più sono le possibilità di negativizzarsi prima. Anche se non è "matematico" (Ronaldo restò positivo oltre due settimane, McKennie solo una). Andando a guardare quindi i giorni in cui sono risultati positivi al tampone, le speranze sono riposte soprattutto in Alex Sandro (positivo dal 4 gennaio, con lievi sintomi) e in Juan Cuadrado (positivo dal 5 gennaio), mentre più difficile è la situazione di De Ligt, positivo dall'8 gennaio.