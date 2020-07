1









Buone notizie. E forse ce n'era parecchio bisogno. La Juventus ritrova definitivamente Alex Sandro. Il terzino brasiliano sta bene e ha lavorato con continuità in questa settimana. Un rientro che ha convinto soprattutto Sarri, che - come racconta Sky Sport - è pronto a lanciarlo nuovamente tra i titolari nella sfida con l'Atalanta in programma domani sera alle 21.45.



LE PAROLE - Sarri ha parlato di Alex anche in conferenza stampa, confrontando il brasiliano con il problema invece avuto da Giorgio Chiellini: "Alex ha fatto stop di 10 giorni per infortunio, la fase di rientro in gruppo è molto più veloce. Giorgio ha fatto un percorso purtroppo diverso, dal 30 agosto poi gli allenamenti con la squadra sono stati pochi, lunghi periodi di rieducazione...". Dunque, subito dentro. E subito in forma. Poteva andare molto peggio, e invece la Juventus ritrova la sua freccia mancina nel momento clou del campionato.