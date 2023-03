Si attendevano buone notizie, e le buone notizie sono arrivate. Quest'oggi in allenamento laha ritrovato siache Fabio, che dunque con tutta probabilità saranno a disposizione di Massimilianoper la sfida di sabato sera contro il. Importante soprattutto il recupero del giovane centrocampista, alla luce della doppia squalifica di Adrien Rabiot e Leandro Paredes, ma altrettanto prezioso si profila quello del brasiliano, con Leonardoancora ai box per un periodo tutto da definire.- Ma non è finita qui. Come previsto, infatti, anche Arekè tornato a lavorare con il gruppo (o almeno con la parte rimasta) alla Continassa, mettendo nel mirino un impegno ufficiale dopo due mesi di stop forzato, in una fase cruciale della stagione della Juve. E Filip? Anche per lui filtra ottimismo, l'infiammazione al tendine d'Achille accusata in Nazionale non sembra preoccupare particolarmente, così come sembrano essere svaniti i timori su Federico. L'infermeria bianconera, insomma, si sta svuotando sempre di più. E oggi come oggi, dopo mesi difficili anche su questo fronte, non poteva esserci notizia migliore...