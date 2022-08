Larispetta le attese e sconfigge ilalla prima di campionato per 3-0. I neroverdi erano anche partiti meglio rispetto ai padroni di casa, entrati in scena al 26° minuto grazie ad una prodezza del nuovo arrivato Angel Di Maria. Sarà poi la doppietta di Vlahovic a porre la parola fine sull'incontro che, ha avuto modo di dare origine anche all'esordio dicon la maglia della Vecchia Signora.- Il serbo ha infatti fatto il suo ingresso in campo a circa 15 minuti dalla fine, ma sono comunque bastati per far capire di che pasta è fatto. Abilissimo nell'uno contro uno e molto capace di arrivare sul fondo per poi assistere i suoi compagni che, se riusciranno a creare un buonpotrebbero veramente cambiare gli scenari della squadra. E' chiaro che quando anche Chiesa si aggregherà nuovamente al gruppo lo spazio da ritagliarsi diventa più complesso da ottenere, ma è altrettanto vero che Kostic ha tutte le carte in regola per rivelarsidi Madama.