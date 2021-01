di CC

Tutti gli occhi sui nuovi volti. Accade sempre così, specialmente se il mercato è in procinto di chiudere e la curiosità va di pari passo con la necessità. La Juventus Under 23 ha vinto una partita ben complicata contro la Giana Erminio: dopo il vantaggio di Corti, a pareggiarla è stato capitan Alcibiade. Poi ancora Corti, quindi uno scatenato Brighenti che con la doppietta ha alzato livello e classifica della formazione di Lamberto Zauli. Oggi quinta in classifica, con 33 punti in 21 giornate. Piena zona playoff.



I NUOVI VOLTI - E allora, sognare non solo è concesso, ma sembra persino atto dovuto davanti a investimenti così importanti da parte della società. Oggi si è fatto vedere innanzitutto De Marino ed è sembrato una soluzione solida, importante. Da categoria. Discorso diverso invece per Dabo: è giovane e può crescere tantissimo, alla seconda partita non ha ancora trovato una continuità concreta di rendimento. Ma ha i colpi: come dimostrato dopo appena venti secondi, quando dalla trequarti era in procinto d'inventarsi il gol della domenica. Ah, si è fatto vedere anche Aké, appena arrivato dal Marsiglia: solo dieci minuti, un paio di guizzi e altrettanti scatti. Sarà utile. Sin da subito è sembrato un giocatore differente.