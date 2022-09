Buona la prima per Federico. Anzi, decisamente buona se quella "prima" consiste nell', a 24 anni, dopo una lunga gavetta in categorie inferiori e una sola annata, quella scorsa, in cadetteria. La sua "favola" calcistica è stata raccontata più e più volte dal gennaio scorso, quando lacon un blitz sul finire del mercato, ha deciso di acquistarlo dal(dove però lo ha lasciato in prestito per concludere la stagione) strappandolo al Torino che ormai era certo di esserselo assicurato.Ieri sera un altro sogno avverato per lui, la partita contro logiocata da titolare, in una coppia inedita con l'altro nuovo arrivato nel reparto Gleison. Coppia che, come dicevamo in apertura, ha funzionato bene, e anche per merito di Gatti che, dopo una partenza soft, ha tirato fuori tutta la sua personalità lavorando senza paura, con il fisico quando necessario, annullando M'Balama non solo lui. Qualcuno potrebbe dire che in fondo "era solo lo Spezia". Vero, ma come ha fatto presente lo stesso 24enne al termine della partita, quello Spezia lui lo vedeva solo in tv, fino a pochi mesi fa. Un po' come il, che la sua Juve affronterà martedì prossimo. "Questo è solo l'inizio", ha assicurato Federico. Se le premesse sono queste, Madama può sorridere...