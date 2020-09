A sorpresa, Gianluca Frabotta. Buona la prima anche per lui, all’esordio assoluto dal primo minuto con la Juventus dei grandi. Perché se fino a qualche settimana fa il suo futuro sembra destinato tra Juve Under 23 e Serie B, l’investitura di Andrea Pirlo ha spazzato via le voci su Brescia, Vicenza e non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il terzino classe ’99 ha ottime chance di rimanere agli ordini del Maestro: pronto il rinnovo del contratto fino al 2025, con l’Under 23 che potrebbe restare solo un ricordo.