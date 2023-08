I riflettori, giustamente, si sono accesi con più forza su altri protagonisti, Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Andrea Cambiaso su tutti. Ma una menzione la merita pure lui, sia anche per il solo fatto che è finito sul tabellino alla voce "marcatori"., ovvero da un altro gol - quello che alla Dacia Arena ha chiuso definitivamente i conti con l'- che ha riannodato il filo con la stagione appena scorsa, che gli aveva lasciato in dote undici reti e la fama di un bomber aggiunto per MassimilianoLo ha fatto di testa, questa volta, sfruttando un cross perfetto di Andreae mettendo la ciliegina sulla torta di un primo tempo che laha giocato ai limiti della perfezione, come non succedeva da tempo. E chiarendo una volta per tutte i motivi per cui il tecnico livornese lo ha voluto con sè a tutti i costi per quella che si spera possa essere la stagione della rinascita bianconera, con il ritorno alla vittoria e ai fasti di un tempo: anche alla Dacia Arena il centrocampista francese, chedimostrando un sincero attaccamento alla maglia, si è rivelato come sempre prezioso e affidabile nel suo ruolo, oltre che utile in zona offensiva con il guizzo che ha portato allo 0-3 finale.. Così come, guardandola dal lato opposto, che la volontà del Duca di credere ancora nella Juve possa regalargli grandi soddisfazioni. La prima è stata più che buona, anche per lui.