Buon compleanno a Sergey Alejnikov!

Laha dedicato un post sui social per fare gli auguri all'ex calciatore bianconero, ​Sergey, nel giorno del suo cinquantanovesimo compleanno. L'ex calciatore bielorusso - oggi allenatore in Lituania del ​- ha vestito la maglia della Vecchia Signora nella stagione 1989-1990 collezionando 30 presenze e tre reti complessive. Arrivato dallasi è fermato a Torino per una sola stagione; l'anno dopo, infatti, è rimasto in Italia ma si è trasferito aldove ha giocato per due anni. Centrocampista in grado di giocare le due fasi, con la maglia bianconera ha vinto una Coppa Uefa e una Coppa Italia.