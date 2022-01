"Quante corse, quante emozioni, quante vittorie. Buon compleanno, Stephan Lichsteiner". Questo il messaggio che la Juve ha voluto dedicare al "trenino svizzero", che quest'oggi spegne 38 candeline. In bianconero dal 2011 al 2018, il difensore ha collezionato con la maglia bianconera 201 presenze e 12 gol, conquistando per sette volte lo scudetto, quattro la Coppa Italia e tre la Supercoppa Italiana: un vero leader per la Vecchia Signora, rimasto nel cuore di tutti i tifosi bianconeri, che oggi si uniscono alla Juve nell'augurargli buon compleanno. Ecco il post del club su Twitter: