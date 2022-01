Compleanno speciale in casa bianconera. Festeggia oggi 36 anni "il Principino" Claudio, bandiera e vero tifoso dellacon cui ha collezionato, dopo aver affrontato tutta la "gavetta" delle giovanili e aver lasciato la maglia della Vecchia Signora solo per una breve parentesi all'Empoli, nella stagione della risalita della squadra torinese in Serie A. Un ritiro prematuro, il suo, dal mondo del calcio, dovuto ai problemi fisici e arrivato nel 2019 al termine di un'ultima stagione allo, lontano dai colori bianconeri ma solo fisicamente. Perchè la Juve è sempre stata nel suo cuore, e lo è anche oggi, come dimostrano le sue frequenti dimostrazioni di amore alla squadra che per lui ha rappresentato il coronamento del sogno di una vita. Oggi Marchisio spegne 36 candeline, e tutto il popolo bianconero è con lui a festeggiare. Ecco il post del club in suo onore: