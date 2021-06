Attraverso i propri canali, la Juventus ha fatto gli auguri di compleanno all'ex portiere bianconero Antonio Chimenti, che oggi compie 51 anni. Per lui 6 anni in bianconero, in due esperienze diverse, e una parentesi come allenatore dei portieri tra il 2011 e il 2012. Un secondo portiere che si è sempre dimostrato affidabile e per questo viene ricordato con piacere dai tifosi bianconeri.