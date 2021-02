Attraverso i propri profili social, la Juventus ha fatto gli auguri di buon compleanno a Moise Kean. L'attaccante compie oggi 21 anni da protagonista assoluto della stagione del Paris Saint-Germain. 19 partite disputate e 11 reti sono il suo bottino stagionale fin qui: uno score niente male per un giovane che si trova in una squadra costellata di campioni di valore internazionale. Un rimpianto per la Juventus che in questa stagione fatica a schierare attaccanti di ruolo per via delle diverse indisponibilità e un Moise Kean in rosa avrebbe fatto decisamente al caso di Pirlo.