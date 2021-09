La Juventus d'inizio anni Novanta non era una squadra che dominava in lungo e in largo come avrebbe fatto in alcune annate a venire. Ma non per questo non ha contato grandi giocatori nelle sue file e non per questo non ha vinto trofei. Anzi, tra il 1992 e il 1994 i bianconeri vinsero una Coppa Uefa battendo in finale il Borussia Dortmund.