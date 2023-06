Dal sito ufficiale della Juve gli auguri di buon compleanno a Federico Gatti.Spegne oggi 25 candeline il difensore bianconero, arrivato allala scorsa estate, dopo una lunga gavetta che ha il sapore dolce di chi ha saputo distinguersi grazie al duro lavoro.Nato a Rivoli e cresciuto nel settore giovanile del Chieri, Federico ha vissuto un lungo percorso di formazione, fra Torino, Alessandria, e poi ancora Verbania, Pro Patria e Frosinone.E poi la Juve: nell'estate 2022 Fede si aggrega alla rosa bianconera; il girone d’andata lo trascorre aspettando il momento giusto per mettersi in mostra, si conquista a suon di buone prestazioni la fiducia di, diventando titolare nella seconda parte di stagione. Chiude l’annata con, mettendo a refertoin Europa League (contro Sporting Lisbona e Siviglia). La ciliegina sulla torta la piazza con le prime chiamate in Nazionale, dove conta già due apparizioni tra giugno e novembre 2022.Una "favola" che diventa realtà, un percorso appena cominciato, con la speranza di poter vivere insieme altre pagine esaltanti.