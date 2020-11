Laoggi, attraverso i propri social, ha festeggiato il compleanno di Fabioche spegne 43 candeline. L'ex esterno bianconero ha giocato per 3 anni con la maglia della Vecchia Signora per poi ritirarsi nel 2012. Conclusa l'esperienza come calciatore, Fabioritorna allaprima in veste di vice allenatore della Primavera e poi come primo coach dei giovani bianconeri. In questo momento,allena in Svizzera, al Sion.