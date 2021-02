Attraverso i propri profili social, la Juventus ha fatto gli auguri di buon compleanno a Ciro Ferrara. L'ex calciatore e allenatore bianconero oggi festeggia 54 anni. Per lui - dal 1994 al 2005 anno del suo ritiro dal calcio giocato - 359 presenze e 20 gol con la maglia bianconera, un'enormità che hanno contribuito a farne un punto di riferimento della storia bianconera, indiscutibile nonostante un'esperienza in panchina non fortunata in un periodo complessivamente non buono per i colori bianconeri.