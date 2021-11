Come abbiamo avuto modo di scrivervi stamattina, oggi è il compleanno di Roberto Boninsegna, che compie 78 anni. Dopo una carriera in buona parte nell'Inter, Bonimba ha avuto modo di farsi apprezzare per i suoi gol anche con la maglia bianconera a fine anni Settanta. E come sempre la Juventus si ricorda dei suoi campioni di oggi e di ieri, rivolgendo gli auguri tramite i propri canali social.

Questo il post della Juve per festeggiare Boninsegna: