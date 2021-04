5









Non ha voglia di smettere, si sente ancora un giocatore importante e così ragiona sul proprio futuro. Gigi Buffon ha il contratto in scadenza con la Juventus a fine anno e in attesa dei soliti colloqui con il presidente (amico) Andrea Agnelli riflette. Sì, perché la leggenda bianconera anche a 43 anni compiuti pensa di andare avanti sul campo e c'è chi è pronto a garantirgli un futuro prossimo da protagonista. Di chi si tratta? Dell'Atalanta.



Come riporta calciomercato.com, i bergamaschi pensano alla cessione di Gollini e cercano un titolare, Buffon vuole ancora divertirsi ed è sicuro di poter giocare ancora a grandi livelli, ma desidera farlo con continuità. Quella del club nerazzurro e del portiere sembrano a tutti gli effetti due strade nate per incrociarsi a un certo punto. Un'idea non ancora trasformatasi in trattativa, ma che nasce qualche mese fa ed è stata ritardata dall'arrivo di Pirlo alla Juve. Non si parla di cifre, ma di progetto e di voglia di essere ancora protagonista. L'Atalanta ci pensa, Buffon anche.