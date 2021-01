Gigi Buffon torna ad essere il Capitano della Juventus. Una scelta che è un grande dejavù, una scelta che è un tuffo nel passato ma un chiaro segno nel presente. L'ultima volta? Era sabato 19 maggio 2018. La Juve giocava all'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona. Vinse 2-1 nell'ultima giornata di quella Serie A, in gol Pjanic e Rugani per i bianconeri, mentre Cerci per i veneti. A subire quella rete, però, non fu Buffon, che uscì al 63esimo minuto per una meritata standing ovation. Era, almeno in linea teorica, la sua ultima partita con la Juve. Finita in lacrime. Oggi, 984 giorni dopo, torna ad essere Capitano.