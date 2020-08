Messaggio social di Gigi Buffon dopo che la Juve ha alzato la nona coppa scudetto: "Alla società A questa maglia. E a tutti i tifosi: Restate con noi. Perché non è ancora finita". No che non lo è. I bianconeri sono attesi ancora almeno da un'altra partita ma la speranza di tutti è che quella col Lione non sia l'ultima della stagione. Vorrebbe dire volare a Lisbona per sfidare City o Real Madrid. E continuare a sognare.