Stasera tutta l’Italia sarà spettatrice della finale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Tra i tanti appassionati ci sarà anche Gigi Buffon, portiere della Juventus che l’anno scorso ha difeso i pali del PSG, e ha scritto un messaggio in una storia Instagram assieme a Marco Verratti: “Nella vita bisogna saper gioire per i propri successi ma anche per quelli degli amici. E io a Parigi ho lasciato molti amici. Quindi: Allez Paris!”.