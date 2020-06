Gianluigi Buffon, portiere della Juve, nel corso dell'intervista concessa a Dazn ha parlato anche delle rivali scudetto Inter e Lazio: "Conte? Lo conosco benissimo e so che se la giocherà fino alla 38esima giornata. Inter-Juve? L'attendevamo con trepidazione perché era un banco di prova importante. È stato fondamentale dare un segnale di forza. Lautaro e Lukaku sono un tandem d’attaco perfetto e ideale per il gioco che vuole esprimere l’Inter di Antonio Conte":



SULLA LAZIO - "Per me non è una sorpresa. Piuttosto mi ha sorpreso negli altri anni perché ha abdicato troppo presto a un ruolo da protagonista. Con l’allenatore che ha, con i giocatori che ha, almeno quei 12-13, secondo me è una squadra che, magari quest’anno sta sovraperformando, però non mi sta sorprendendo perché ho una grande stima di loro. Lazio-Juventus 3-1? È stato un risultato frutto delle situazioni a noi sfortunate e a loro fortunate. Una partita nata male e finita male".