Potrebbe tornare in campo in rossoblù, oppure spiazzare tutti e scegliere Roma, sponda biancoceleste. I bookmaker aprono il "totosquadra" di Gianluigi Buffon, che ha da poco annunciato l’addio definitivo alla Juventus: in prima fila sul tabellone Snai c’è il Genoa (a 7,00), la squadra per la quale il portiere tifava quando era ragazzino. La sorpresa dei bookmaker è però la Lazio, come riporta Agipronews, con i cui tifosi Buffon ha da sempre un ottimo rapporto. L’arrivo a sorpresa a Formello pagherebbe 8,00, a quota ben più bassa del ritorno a Parma, la squadra che lo ha lanciato ma che è solo a 12,00. Più lontana la pista che porta all’Atalanta (a 15,00) e all’estero, con Galatasaray, Eintracht Francoforte e Sporting Lisbona tutte a 20,00. Allo stato attuale, comunque, lo scenario più probabile è quello del ritiro, dato a 3 volte la posta.