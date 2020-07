Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport Gianluigi Buffon, portiere della Juve, rivela un retroscena sulla sua carriera: "Battere il record di presenze con la Juve di Del Piero non è uno dei miei obiettivi, non sto giocando per questi motivi qui perché due anni fa avevo praticamente smesso. Poi è capitato il Paris Saint-Germain e di rientrare qui e di stare bene. Mi accorgo che se ho le motivazioni giuste qualche partita la posso fare senza problemi dando delle ottime risposte".



SUL RINNOVO - "Almeno fino a 43 anni ci siamo, ma da quando ho compiuto 40 anni ragiono mese dopo 40, è la cosa migliore per fare anche delle valutazioni personali. Finché le motivazioni e lo stato di forma sono alti è giusto continuare a giocare perché non c'è nulla che mi renda più felice di giocare certe partite".