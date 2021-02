2









A 43 anni, dopo 1102 partite in totale durante tutta la sua carriera tra club e nazionale (di cui 681 con la maglia della Juventus) Gigi Buffon è pronto a proseguire ulteriormente la sua esperienza da calciatore. Il più grande portiere di tutti i tempi, oggi riserva dell'ottimo Wojciech Szczesny, si sente ancora in grado di giocare e, secondo Calciomercato.com, è pronto a prolungare di un altro anno il suo contratto con la Juve. Attualmente è in scadenza, ma da qui a fine stagione potrebbe arrivare un rinnovo fino al 2022.