Manca solo l’annuncio per i rinnovi di contratto di Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini con la Juventus. Per il portiere ​un'altra stagione alle stesse condizioni di quella attuale, 1,5 milioni netti più bonus. E poi? Poi si vedrà. Intanto è pronto a inseguire ancora la Champions e altri record. Il prossimo è già suo ma a metà con Paolo Maldini: alla prima presenza in campionato sarà lui il giocatore con più presenze in serie A. Lo racconta Calciomercato.com.