Out Chiellini e Demiral, ma Buffon torna. Dopo l'infortunio al polpaccio, infatti, il portiere bianconero è tornato ad allenarsi con la squadra e vuole ritagliarsi uno spazio per domani sera. Andrea Pirlo si giocherà tutte le sue carte per provare a vincere il girone e tra queste potrebbe esserci una sorpresa. Come scrive Tuttosport, infatti, Gigi Buffon è tornato e se la tradizione legata all’ultima partita del girone sarà rispettata c’è la possibilità che venga schierato titolare: sarebbe il suo debutto in Champions. Non è una certezza assoluta, tutt’altro, ma già solo il recupero dall’affaticamento al polpaccio del portiere più forte di tutti i tempi regala un sorriso in più.