Non è stata una partita normale per Gigi Buffon.che avrebbe preferito festeggiare il traguardo di fronte al suo pubblico e magari con la porta inviolata. Strano scherzo del destino, contro il Torino era arrivato un altro record per Super Gigi.Questa volta neanche la rete del Gallo ha potuto fermare il record dell'ormai ex numero 1 bianconero.Non è stata una partita normale, non poteva esserlo."State su, state su, alziamociii", gridava nel primo tempo, diffondendo il verbo di Maurizio Sarri che vuole una squadra sempre alta in pressing per togliere respiro agli avversari., Buffon ha continuato ad urlare ai compagni di squadra dall'altra parte del campo, come quando ha incoraggiato Higuain andato vicino al gol:Uomo squadra e capitano, insomma. In tutto e per tutto.E quando è finita la partita, tutta la squadra (che vestiva un badge speciale sulla maglia per l'occasione) gli ha tributato un lungo applauso nello spogliatoio. ​"Di fronte a certi giocatori e certi numeri bisogna fare quello che abbiamo fatto noi a fine partita - ha detto Sarri in conferenza -.Di fronte a queste carriere e numeri non c'è bisogno di spendere tante parole". E' sempre imperturbabile, Gigi. Ma questa volta si è dovuto sciogliere anche lui. E' accaduto di fronte alle telecamere di Sky quando gli occhi gli si sono bagnati di fronte a un video che ripercorreva le tappe più importanti di 648 partite in Serie A.Oggi intanto ha scritto un pezzo di storia importante, suo e di tutto il calcio italiano. Tra urla e lacrime.@lorebetto