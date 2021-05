Era il 1999 quando Gigi Buffon vinceva la sua prima Coppa Italia con il Parma. Una squadra fortissima, in cui giocava anche Enrico Chiesa. Già, proprio il papà di quel Federico con cui Gigi, stasera, potrebbe fare il bis. Non è mai successo prima e questo spiega perfettamente chi è stato Buffon: per la Juve, per il calcio italiano. Un eterno campione.