Gigi Buffon non può essere solo un secondo portiere. E lo dimostra il fatto che, di tanto in tanto, e non solo per partite "secondarie", venga impiegato come titolare nella Juventus al posto del pur ottimo Wojciech Szczesny. E si riveli spesso tra i protagonisti più in positivo della squadra bianconera, sia per le parate che per la capacità di comandare la difesa dalla sua porta. E forse non è un caso che ci fosse Buffon a difendere i pali juventini in tre importantissime vittorie di questa difficile stagione: quella per 3-0 a Barcellona nel girone di Champions League, quella per 2-1 a San Siro contro l'Inter nella semifinale di andata di Champions League, e quella di ieri contro il Napoli.