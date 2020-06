In campionato Szczesny, in Coppa Italia Buffon. Così, il portiere 42enne si troverà a difendere i pali della porta della Juventus mercoledì 17 giugno contro il Napoli, per il possibile primo trofeo dell’era Sarri. Come riporta Calciomercato.com, il campione del mondo del 2006 è pronto a strappare due record: in caso di successo, Buffon alzerebbe al cielo la sua sesta Coppa Italia, al pari di Mancini, primo nella classifica dei più vincenti nel trofeo. Il secondo primato lo potrà agguantare una volta ricominciata la Serie A: gli basterà scendere in campo ancora una volta per superare Paolo Maldini nella classifica delle presenze in Serie A.