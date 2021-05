1









L’ultima partita alla Juve alzando un trofeo, davanti ai tifosi. Non poteva chiedere di meglio Gigi Buffon, che dopo la vittoria contro l’Atalanta ha fantasticato sui Mondiali del 2022: "Il sesto Mondiale? Vediamo come arriverò a dicembre 2022. Sicuramente per l'orgoglio che ho non mi aspetto e non voglio regali; se qualcuno pensa che sia ancora un portiere affidabile bene, altrimenti me ne sto a casa. La sfida è con me stesso, non con gli altri".